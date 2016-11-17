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Украина возобновит разведку нефти и газа в Черном море

17 ноября в 09:16

Единственное украинское научное судно отправляется в экспедицию после трех лет простоя. 

искатель
Искатель оправляется искать газ в Черном море
112 Украина
Из Одессы сегодня, 17 ноября, отправляется в рейс единственное в Украине научно-исследовательское судно "Искатель". Рейс состоится после трехлетнего перерыва в работе судна. 

Запланированы поисковые работы и разведка нефтегазовых месторождений и сейсмоактивных участков в северо-западной части Черного моря, сообщил в прямом эфире канал 112. Украина.

В Госслужбе геологии поясняют, что южный регион страны наименее изученный и является перспективным для добычи нефти и газа, в частности шельф Черного моря освоен на 4%.

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Ранее украинский "Черноморнефтегаз" заявлял, что Россия после аннексии Крыма ежегодно добывает 2 млрд куб. м газа на захваченном у Украины шельфе Черного моря. 

По материалам: 112 Украина
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Тэги моряки Украина шельф работа нефть месторождение
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