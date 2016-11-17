Украина возобновит разведку нефти и газа в Черном море

Единственное украинское научное судно отправляется в экспедицию после трех лет простоя.

Искатель оправляется искать газ в Черном море 112 Украина

Из Одессы сегодня, 17 ноября, отправляется в рейс единственное в Украине научно-исследовательское судно "Искатель". Рейс состоится после трехлетнего перерыва в работе судна.

Запланированы поисковые работы и разведка нефтегазовых месторождений и сейсмоактивных участков в северо-западной части Черного моря, сообщил в прямом эфире канал 112. Украина.

В Госслужбе геологии поясняют, что южный регион страны наименее изученный и является перспективным для добычи нефти и газа, в частности шельф Черного моря освоен на 4%.

Ранее украинский "Черноморнефтегаз" заявлял, что Россия после аннексии Крыма ежегодно добывает 2 млрд куб. м газа на захваченном у Украины шельфе Черного моря.