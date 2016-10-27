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НБУ укрепил официальный курс гривни до 25,58 грн/доллар

27 октября в 09:25

Национальная валюта последний месяц стабильно урепляется к доллару.

гривня
Гривна подорожала к доллару
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на чертверг, 27 октября, на уровне 25,5813 грн/$, укрепив его на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5953 грн/$ в среду 26 октября).

Курс евро установлен на уровне 27,9476 грн/евро (26 октября - 27,8272 грн), 10 рублей – 4,1088 грн/рубль (26 октября - 4,1251 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар валюта
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