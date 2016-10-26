Гривня на межбанке укрепилась до 25,52 грн/доллар

Национальный банк провел два аукциона и купил в резервы 30 млн долларов.

Доллар продолжает дешеветь Pixabay

Курс гривни нав среду, 26 октября, укрепился до 25,52 грн/доллар с 25,63 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,50-25,54 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в среду купил валюту на весь заявленный объем аукциона - 30 млн долларов по курсу до 25,59 грн/доллар. Второй аукцион по покупке до 20 млн долларов, объявленный дополнительно в связи с избыточным предложением, был признан несостоявшимся.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,5815 грн/доллар с 25,5963 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 468,37 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 467,67 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.