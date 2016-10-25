Совет НБУ возглавил назначенный от Порошенко Данилишин

На своем первом заседании новые члены Совета Нацбанка утвердили ряд важных решений.

Богдан Данилишин возглавил Совет НБУ radiosvoboda.org

Совет Национального банка Украиныизбрал своим главой Богдана Данилишина, такое решение принято по итогам первого в этом году заседания, прошедшего во вторник, 25 октября.

Заместителем Данилишина избран Тимофей Милованов.

После избрания Данилишин пообещал в работе Совета НБУ всегда "исходить из общей позиции", но при этом "уважать мнение каждого".

На своем заседании Совет также утвердил годовую консолидированную отчетности НБУ за 2015 год, распределив прибыль центрального банка и утвердив перечисление ее части (а именно 38,164 млрд грн) в государственный бюджет.

Кроме того, еще ​​один блок решений Совета НБУ касался утверждения топ-менеджмента Национального банка на руководящих должностях. Так, Совет НБУ назначил Якова Смолия первым заместителем главы НБУ, а Екатерину Рожкову и Романа Борисенко - заместителями председателя НБУ.

Напомним, что 24 октября президент Петр Порошено назначил членами Совета Национального банка Богдана Данилишина (сроком на семь лет) и Василия Фурмана (на шесть лет).

Богдан Данилишин занимал пост министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко в 2007-2010 годах. В 2010 году в Украине было возбуждено уголовное дело, и он получил политическое убежище в Чехии.

Ранее в интервью ZN.UA профессор Анатолий Гальчинский (многолетний президентский советник, глава Совета НБУ и Национального института стратегических исследований) отмечал, что именно президент Петр Порошенко затягивал с назначением членов Совета по своей квоте. Прошло более года с тех пор, как полномочия членов совета закончились еще в сентябре 2015 года. "Почему? Президент, всем понятно, обладает монопольным влиянием на НБУ. Совет естественным образом может ограничить эту монополию", - отмечал он.