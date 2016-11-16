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НБУ снова опустил официальный курс гривни ниже 26 грн/доллар

16 ноября в 09:14

Доллар подорожал на 26 копеек.

деньги гривни
Гривна падает к доллару
Нацбанк Украины/Facebook
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на среду,  16 ноября, на уровне 26,0117 грн/$, таким образом снизив его на 26 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,7512 грн/$ во вторник, 15 ноября).

Курс евро установлен на уровне 28,0016 грн/евро (15 ноября -  27,7521 грн), 10 рублей – 3,9679 грн/рубль (15 ноября -  3,9100   грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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