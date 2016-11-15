Гривня на межбанке подешевела еще на 40 копеек

Нацбанк связывает ослабление курса гривни на текущей неделе обострением политической напряженности в стране.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 26,15-26,25 грн/доллар.
НБУ аукцион в этот день не проводил.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,0118 грн/доллар с 25,7512 грн/доллар в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 246,8 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 202,74 млн долларов.
15 ноября заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что обострение политической напряженности привело к ослаблению курса гривни на межбанковском рынке. Замглавы НБУ подчеркнул, что "дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины".
Чурий сообщил, что Нацбанк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов на уровне 15,5 млрд долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,