Гривня на межбанке подешевела еще на 40 копеек

Нацбанк связывает ослабление курса гривни на текущей неделе обострением политической напряженности в стране.

Доллар продолжает дорожать на фоне организованных протестов Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни наво вторник, 15 ноября, снизился до 26,20 грн/доллар с 25,80 грн/доллар на окончание торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 26,15-26,25 грн/доллар.

НБУ аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,0118 грн/доллар с 25,7512 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 246,8 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 202,74 млн долларов.

15 ноября заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что обострение политической напряженности привело к ослаблению курса гривни на межбанковском рынке. Замглавы НБУ подчеркнул, что "дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины".

Чурий сообщил, что Нацбанк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов на уровне 15,5 млрд долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса.