НБУ снизил официальный курс гривни до 27,72 грн/доллар

Доллар подорожал еще на 6 копеек.

27,7215

установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 17 января, на уровнегрн/$, таким образом снизив его на еще на 6 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,6692 грн/$ в понедельник, 16 января).

Курс евро установлен на уровне 29,3682 грн/евро (16 января - 29,4981 грн), 10 рублей – 4,6507 грн/рубль (16 января - 4,6605 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.