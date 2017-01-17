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НБУ снизил официальный курс гривни до 27,72 грн/доллар

17 января в 09:29

Доллар подорожал еще на 6 копеек.

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Гривня дешевеет
rossandhelen / Depositphotos
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 17 января, на уровне 27,7215 грн/$, таким образом снизив его на еще на 6 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,6692  грн/$ в понедельник, 16 января).

Курс евро установлен на уровне 29,3682 грн/евро (16 января - 29,4981 грн), 10 рублей – 4,6507 грн/рубль (16 января - 4,6605 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

По материалам: ZN.UA
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