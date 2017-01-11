В НБУ объяснили инфляцию 2016 года ростом тарифов на ЖКУ и подорожанием топлива

В 2016 году инфляция существенно замедлилась по сравнению с 2015 и 2014 годами. Основными факторами стали рост цен, которые регулируются административно.

Овощи и фрукты дешевеют, сигареты и алкоголь дорожают freeimages.com

Снижение инфляции в 2016 году до 12,4% произошло прежде всего благодаря фундаментальным факторам, о чем свидетельствовало стремительное замедление базовой инфляции (до 5,8%), говорится в комментарии НБУ.

"В то же время основными факторами роста цен стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и подорожание топлива", - говорится в сообщении.

Рост цен на сырые продовольственные товары замедлился до 1,2% за 2016 год (против 40,7% в 2015 году), на что повлиял ряд факторов предложения. В частности, речь идет о высоких урожаях: в Украине - зерновых, овощей и некоторых фруктов (в частности яблок), а в других странах – цитрусовых. Так, цены на овощи борщевого набора снизились на 43,1% г/г.

Кроме того, торговая политика РФ как в отношении Украины (продовольственное эмбарго с начала 2016 года), так и других стран обеспечила высокое предложение продовольственных товаров на украинском рынке. К примеру, торговые санкции РФ на поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции турецкого производства привели к увеличению предложения овощей и фруктов на рынке Украины и, соответственно, снижению цен, в частности на мандарины и апельсины, а также помидоры и огурцы.

Цены и тарифы, регулируемые административно, в 2016 году увеличились на 34,6% в годовом измерении. Хотя повышение было существенно ниже, чем в 2015 году (64,4%), оно было основной причиной роста потребительских цен в 2016 году. В течение прошлого года продолжалось повышение тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг. Также продолжили расти цены на табачные изделия и алкогольные напитки, в том числе за счет повышения акцизов, минимальных цен на алкогольные напитки, а также ценовой политики производителей табачных изделий.

Цены на топливо в 2016 году повысились на 19,5% (12,3% в 2015 году). Ускорение роста цен отражало удорожание нефти на мировых рынках и умеренную девальвацию гривни.

"Сейчас монетарная политика Национального банка направлена на достижение новой цели – обеспечить замедление инфляции до 8% +/- 2п.п. на конец 2017 года и до 5% в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

По данным Государственной службы статистики, в 2016 году годовая инфляция (до декабря прошлого года) составила 12,1%, существенно замедлилась по сравнению с 2015 годом (43,3%) и с 2014 годом (с 24,9%).

В конце декабря 2016 года Совет Национального банка Украины принял Основы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, признав приоритетной целью денежно-кредитной политики обеспечение ценовой стабильности. То есть, приоритетом деятельности правления Национального банка Украины должно быть снижение инфляции (по индексу потребительских цен) до однозначного показателя и удержание ее на таком уровне в среднесрочной перспективе.