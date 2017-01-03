НБУ втрое снизил предельную сумму расчетов наличными для физлиц

Предельная сумма наличных расчетов предприятий между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

Нацбанк снизил предельную сумму расчетов наличными для физлиц до 50 тысяч гривень Нацбанк Украины / Flickr

Предельная сумма расчетов наличными с участием физических лиц с завтрашнего дня, 4 января 2017 года снижена втрое – со 150 тысяч гривень до 50 тыс. грн - соответствующие правки Национальный банк Украины утвердил своим постановлением №407 от 25 ноября 2016 года, сообщили в пресс-службе НБУ.

"Постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению, физические лица могут осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

В Нацбанке подчеркнули, что предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

Решение НБУ по этому вопросу полностью соответствует международному опыту - многие европейские государства (Франция, Бельгия, Португалия, Италия, Испания, Греция) установили предельные суммы наличных расчетов, другие страны также планируют ввести аналогичные нормы.



Контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) в соответствии с Налоговым кодексом Украины осуществлять органы Государственной фискальной службы Украины.