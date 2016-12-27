НБУ выдал Приватбанку еще один кредит на 10 млрд грн

Сроки кредита, процентная ставка и залог относятся к банковской тайне, заявили в НБУ.
"Такие параметры кредита как его срок, процентная ставка и залог относятся к банковской тайне, согласно ст.60 закона Украины "О банках и банковской деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
20 декабря Национальный банк предоставил ПАО КБ "Приватбанк" кредит рефинансирования на 15 млрд грн. Кредит предоставлен по ставке 16% годовых на срок до 30 декабря 2016 года.
Подробнее о процессе и последствиях полной национализации Приватбанка читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA