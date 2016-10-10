Регулятор намерен подать кассацию.

НБУ проиграл апелляцию на отмену ареста имущества Бахматюка Нацбанк Украины / Flickr

Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Национального банка Украины (НБУ) и оставил в силе решение Печерского районного суда Киева от 26 мая об отмене ареста имущества бизнесмена Олега Бахматюка, наложенного ранее по иску регулятора.

Согласно единому государственному реестру судебных решений, соответствующее определение суд принял 27 сентября 2016 года.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, Нацбанк намерен обжаловать решение апелляционного суда в кассационном порядке.

Ранее сообщалось, что НБУ подал апелляцию на решение Печерского райсуда об отмене ареста имущества, наложенного 12 мая в рамках иска центробанка о взыскании задолженности по предоставленному банку "Финансовая инициатива", бенефициаром которого является О.Бахматюк, стабилизационному кредиту в размере 4 млрд грн.

По информации регулятора, стабкредиты на 4 млрд грн были предоставлены в 2014 году, в качестве залогов было принято имущество и имущественные права юридических лиц, при этом Бахматюк выступил финансовым поручителем по этим кредитам.

НБУ в марте заявил о намерении взыскать с поручителей-собственников банков, признанных неплатежеспособными, 11,462 млрд грн. В частности, согласно его информации, финансовое поручительство О.Бахматюка по VAB Банку составляет 4,55 млрд грн, по банку "Финансовая инициатива" – 4 млрд грн.

Нацбанк 23 июня 2015 года отнес банк "Финансовая инициатива" к неплатежеспособным.

АО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" был основан в 2005 году. Его 100%-ным бенефициаром на март 2015 года через Quickcom Limited и ООО "Инвест-Сервис" был О.Бахматюк, который также является крупнейшим акционером VAB Банка, решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации которого НБУ принял 20 марта 2015 года.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру активов (19,18 млрд грн) банк "Финансовая инициатива" занимал 16-е место среди 133 украинских банков.