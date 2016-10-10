Экс-главе банка "Михайловский" продлили срок содержания под стражей

Суд продлил срок содержания под стражей на 60 дней.

Бывший руководитель банка "Михайловский" останется за решеткой Юрий Луценко / Facebook

Бывший председатель правления банка "Михайловский" останется под стражей еще на два месяца, с возможностью внести залог в 137,8 млн грн.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева на заседании в субботу, 8 октября, сообщила прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

"Ходатайство удовлетворить. Продолжить подозреваемому срок содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования на 60 дней, до 6 декабря 2016 включительно. Определить подозреваемому залог в размере 100 000 минимальных заработных плат, что составляет 137 800 000 грн, - говорится в постановлении суда.

Как известно, 12 августа был задержан и затем арестован на два месяца бывший председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко. Суд определил также для него альтернативу - возможность внесения залога в размере 137,8 млн грн. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".

Фигуранты дела подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.

Напомним, 19 мая 2016 года глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул свою должность. И.о. с 20 мая назначен его заместитель Денис Панфилов.

Уже 23 мая Национальный банк Украины 23 мая отнес ПАО "Банк Михайловский" в категорию неплатежеспособных и обвинил его в осуществленных 20 мая махинациях, по итогам которых нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. Нацбанк напомнил, что банк "Михайловский был признан проблемным 23 декабря 2015 года в связи с рисковой деятельностью, после чего НБУ вел работу с акционером и менеджментом по урегулированию ситуации.

Согласно сообщению регулятора, 20 мая 2016 года И.Дорошенко уведомил, что оставил должность, и в этот же день банк заявил, что по техническим причинам в нем не работает система "операционный день банка", что сделало невозможным доступ куратора к операционным данным.

Банк "Михайловский" зарегистрирован 14 июня 2013 года. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2016 года банк "Михайловский" по размеру общих активов (2,954 млрд грн) занимал 71-е место в группе украинских негосударственных банков из 109 действующих в стране.