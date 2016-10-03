НБУ незначительно ослабил официальный курс гривни

Стоимость доллара составила 25,9368 грн.

Гривня падает к доллару Нацбанк Украины/Facebook

25,9368

г

рн/$, снизив его на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,9118

грн/$ в пятницу, 30 сентября).

установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 30 сентября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 28,9481 грн/евро (30 сентября - 29,0757 грн), 10 рублей – 4,0913 грн/рубль (30 сентября - 4,1027 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".