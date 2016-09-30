Гривня на межбанке снизилась до 25,96 грн/доллар

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В конце месяца курс закрепился около уровня 26 грн/доллар. Национальный банк не выходил на рынок.

Доллар в конце сентября стоит около 26 грн

Курс гривни нав пятницу, 30 сентября, снизился до 25,96 грн/доллар с 25,88 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,94-25,98 грн/доллар

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,9369 грн/доллар с 25,9119 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 355,06 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 392,47 млн долларов.

5 сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции". При этом он подчеркнул, что НБУ в настоящее время имеет все возможности для дальнейшего сглаживания курсовых колебаний благодаря наращиванию международных резервов до 14,1 млрд долларов по состоянию на конец августа.