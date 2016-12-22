Национализация "Приватбанка" увеличит шансы на кредит МВФ в январе – НБУ

В Нацбанке уверяют, что этот шаг позитивно оценили международные финансовые организации.

НБУ благодаря "Приватбанку" планирует получить транш от МВФ УНИАН

Переход ПАО КБ "Приватбанк" в государственную собственность улучшает перспективы получения транша Международного валютного фонда уже в январе 2017 года, сообщается в заявлении Национального банка Украины.

"Этот шаг уже получил положительные отзывы и других международных финансовых организаций, международных партнеров Украины, инвесторов и экспертов", - отмечают в НБУ.

По данным регулятора, решение о переходе банка в государственную собственность позволило устранить системный риск для финансовой стабильности. В тоже время, национализация не окажет значительного влияния на валютный рынок Украины и макроэкономические показатели, уверены в НБУ.

"Для пополнения капитала ПАО КБ "Приватбанк" Министерство финансов Украины осуществит выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) объемом 116,8 миллиардов гривень… Выпущеные ОВГЗ станут надежным активом, которые гарантирует выполнение обязательств банка перед вкладчиками. Доход по данным ценным бумагам (около 10% годовых) выступит постоянным источником доходов для банка", - заявили в Центробанке.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупило 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

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