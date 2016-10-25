В Раде рассмотрят постановление, отменяющее повышение зарплат депутатов – Парубий

Верховная Рада отменит ранее принятое постановление о повышении депутатских зарплат, заявил спикер парламента.

Депутаты Рады отменят постановление, которым ранее повысили себе зарплаты president.gov.ua

Депутаты Верховной Рады рассмотрят постановление, отменяющеев следующий вторник, 1 ноября, заявил спикер Рады Андрей Парубий 25 октября.

"Я провел предварительные консультации с руководителями фракций. Мы во вторник скорее вынесем совместную законодательную инициативу, изменим это постановление. Оставим момент упорядочивания и законом определенные размеры зарплат, без повышения заработной платы", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление Парубия на заседании Нацсовета реформ в Киеве.

Напомним, народные депутаты намерены увеличить свою зарплату до 40 тысяч гривень. Соответствующее постановление "О выводах и предложениях к проекту бюджета на 2017 год" было принято Верховной Радой 20 ноября. Постановление предусматривает повышение заработных плат народных депутатов уже с 1 января 2017 года.

Так, зарплата председателя Верховной Рады может составить 30 минимальных зарплат, то есть 48 тыс. гривень. Вице-спикерам предлагается платить 28 минималок, что равно 44,8 тыс. гривень, главам комитетов – 43,2 – 27 минимальных зарплат.

Зарплаты заместителей глав комитетов, а также заместителей руководителей фракций могут повысить до 41,6 тыс. гривен (26 минималок), глав подкомитетов и членов комитетов - до 25 минимальных зарплат или 40 тыс. гривен.

Премьер-министр Владимир Гройсман в связи с этим заявил, что на повышение зарплат народным депутатам нет денег ни в бюджете на нынешний 2016 год, ни в проекте госбюджета на следующий, 2017 год, поскольку это решение принималось Верховной Радой без согласования с Кабмином.

Как сообщалось, заработная плата народных депутатов с 15 апреля 2016 года выросла почти в три раза – с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по апрельскому курсу).