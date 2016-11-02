Нацбанк ввел обновленные санкции СНБО с 3 ноября

Регулятор запретил украинским банкам перечислять средства на счета подсанкционных лиц и счета в банках под санкциями.

НБУ разрешил докапитализацию дочерних банков через подсанкционные финучреждения Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины обновил порядок примененияот 16 сентября, сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения в постановление правления НБУ № 654 от 1 октября закреплены постановлением № 399 от 1 ноября и вступают в силу с 3 ноября.

Согласно документу, регулятор запретил украинским банкам перечислять средства на счета подсанкционных лиц и на открытые в подсканкционных учреждениях собственные счета украинских банков. Исключение сделано для операций с целью докапитализации дочерних банков.

В НБУ пояснили это решение необходимостью предоставить возможность капитализации дочерних банков подсанкционными банками для предотвращения вывода с рынка украинских банков с целью недопущения создания дополнительной нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Постановление разработано с целью предоставления банкам-эмитентам возможности установления лица-собственника электронного платежного средства для отказа в проведении операции в случае применения санкцій, сказано в постановлении.

Документом также предусмотрено продление банкам, небанковским учреждениям, операторам почтовой связи, которые являются платежными организациями платежных систем и их участниками, реализации механизма применения санкций к лицам, определенным решениями СНБО, введенных в действие соответствующими указами президента.

Как сообщалось, решение о продлении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц было принято на заседании СНБО 16 сентября. Через месяц президент Украины Петр Порошенко своим указом №467/2016 ввел это решение в действие. Указ вступил в силу 31 октября.