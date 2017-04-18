МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2017 году

В странах СНГ рост будет более чем в два раза ниже, чем в целом по миру.

МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП

(МВФ) прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2017 году до 3,5% по сравнению с 3,1% в прошлом году. В январе МВФ ожидал роста мирового ВВП в текущем году на 3,4%.

В апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) прогноз на 2018 год оставлен без изменений - 3,6%.

Оценка роста ВВП развитых стран незначительно улучшена на 2017 год - на 0,1 п.п. - до 2%, на 2018 год прогноз остался прежним - 2%. Не изменился прогноз роста экономики США - 2,3% в 2017 году и 2,5% в 2018 году. Оценка роста экономики еврозоны на 2017 год улучшена на 0,1 п.п. - до 1,7%, на 2018 год она не изменилась - 1,6%.

По странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз сохранен на уровне 4,5% и 4,8% соответственно.

В экономиках стран СНГ в 2017 году МВФ ожидает рост на 1,7% - на 0,2 п.п. лучше январского прогноза. В 2018 году он, по мнению фонда, ускорится до 2,1%.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард дала оптимистичный прогноз роста мировой экономики. "После шести лет роста отстающими темпами мировая экономика набирает силу по мере того, как циклическое восстановление обещает рост рабочих мест, доходов и благосостояния. Мы ждем наступления весны в глобальной экономике, и нам нельзя упускать такую возможность", - сказала она во время выступления в Брюсселе.