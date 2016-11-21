МВФ не требует поднять пенсионный возраст – Минфин

Пока Украина не достигла рубежа 60 лет для женщин.

Маркарова заявляет что МВФ не требует повышать пенсионный возраст

Международный валютный фонд не требует поднятия пенсионного возраста для Украины, заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

"МВФ не требует поднятия пенсионного возраста в Украине. Есть требование сбалансировать Пенсионный фонд. Конечно, это можно сделать с помощью поднятия возраста, но это не единственный путь. Для сбалансирования можно сделать всех плательщиками Пенсионного фонда", - заявила Маркарова в эфире телеканала "Интер".

Маркарова заявила, что не может гарантировать, что это не произойдет в будущем. Однако пока еще не повысила рубежа по повышению пенсионного возраста для женщин в 60 лет.

Ранее Кабмин пообещали не повышать пенсионный возраст в ближайшие 10 лет, поскольку повышать пенсионный возраст при средней продолжительности жизни в 65 лет нельзя.

Украина и МВФ не могли согласовать окончательный текст обновленного меморандума из-за жесткого обязательства относительно повышения пенсионного возраста для украинцев.

Социолог Лидия Ткаченко в своей статье для ZN.UA писала, что дальнейшее повышение пенсионного возраста (например, до 65 лет — это современный европейский стандарт) может стартовать с 2022 г., когда закончится повышение пенсионного возраста до 60-ти лет для женщин, начатое в 2011-м.

Подробнее о пенсионной реформе читайте в статье Лидии Ткаченко "Параметры или структура: что менять в пенсионной системе?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".