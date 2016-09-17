Миссия ЕК, которая должна зафиксировать факт нарушения "Газпромом" своих обязательств, находится в Украине – Коболев

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Также с комиссией планируется обсудить введение в действие соглашений о взаимодействии с соседними операторами ГТС.

Мониторинговая миссия ЕК уже в Украине, заявляет Коболев kmu.gov.ua

Мониторинговая миссия Европейской комиссии, которая должна зафиксировать факт нарушения "Газпромом" своих обязательств по поддержанию давления в украинской газотранспортной системе, уже находится в Украине.Об этом в разговоре с ZN.UA заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев."Мониторинговая миссия уже приехала. Мы предложили, чтобы как минимум до конца календарного года эти люди присутствовали в Украине. Обсуждается вопрос, где им целесообразнее находиться — в центральной диспетчерской оператора ГТС "Укртрансгаза" или на газоизмерительных станциях, чтобы они могли отслеживать давление и иметь полную картину онлайн. Чтобы не повторилась ситуация 2009 г., когда "Газпром" что-то перекроет, выключит, уменьшит, а потом всем расскажет, что виновата Украина. Мы считаем, что прозрачность и кооперация с Европой — это самый правильный путь выхода из ситуации и развития сотрудничества", - подчеркнул он.

По словам Коболева, второй вопрос для обсуждения с комиссией - это введение в действие соглашений о взаимодействии с соседними операторами ГТС."У нас есть проблема — "Газпром" блокирует эти отношения, не передавая нам пары шиппер-кодов (больше читайте здесь ). Решение этого вопроса также обсуждалось с Шевчовичем. Третий аспект — это Unbundling ("анбандлинг"). Еврокомиссия принимает активное участие и помогает нам искать партнеров", - подчеркнул он.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли внесло изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины",забрав на себя все функции по управлению "Укртрансгазом" и ГТС.

Полное интервью Аллы Еременко с Андреем Коболевым читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".