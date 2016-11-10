Мировые цены на продовольствие выросли за год на 9%

Индекс зерновых вырос впервые за последние три месяца. Также в октябре значительно подорожали сахар и молочные продукты.

Цены на зерно начали расти Андрей Товстыженко, ZN.UA

Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в октябре 2016 года составил 172,6 пунктов, увеличившись на 0,7 % с сентября и на 9,1% по сравнению с аналогичным показателем год назад.

Как отмечается в сообщении ФАО, индекс продовольственных цен повышался непрерывно на протяжении всего 2016 года, за исключением небольшого падения в июле.

Октябрьский рост был, в первую очередь, обусловлен всплесками международных цен на сахар и молочную продукцию. Индекс цен ФАО на сахар вырос на 3,4% в октябре. Индекс цен на молочные продукты вырос на 3,9% по сравнению с сентябрем.

Индекс цен ФАО на зерно, тем временем, вырос на 1,0% в октябре, как следствие снижение предложения высококачественной пшеницы, несмотря на общее улучшение глобальных прогнозов на урожай пшеницы.

ФАО прогнозирует, что мировое производство зерновых в 2016 году должно составить 2 571 млн тонн, что слегка выше октябрьского прогноза ФАО и на 1,5% процента выше уровня производства в 2015 году. Общее потребление зерновых в сезоне 2016/17 теперь прогнозируется на уровне 2 562 млн тонн, что немного выше по сравнению с октябрьским прогнозом и на 1,7% выше показателя годом ранее.

Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз урожая зерна в Украине в 2016 году до 62,3 млн тонн.

Как писала экономический обозреватель ZN.UA Юлия Самаева, жалобы аграриев на отсутствие средств для инвестиций преувеличены. В отрасли едва сводят концы с концами только животноводы, у остальных же секторов дела идут в гору. По данным Госстата, рентабельность производства продукции растениеводства за последний год увеличилась с 29 до 50%, производства зерновых и зернобобовых — с 25 до 43%, овощей — с 16 до 47%. Подробнее читайте в материале "Продать любой ценой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".