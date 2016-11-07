Министерство экономики констатирует снижение украинского экспорта в 2016 году

Объясняется это тем, что Украина потеряла определенные рынки сбыта и производственные мощности для традиционного экспорта, конъюнктура мирового рынка также была неблагоприятной.

По итогам 8 месяцев экспорт товаров сократился на 9% и составил 22,7 млрд долларов по сравнению с 2015 годом коллаж ZN.UA

Министерство экономческого развития и торговли Украины констатирует снижение украинского экспорта в 2016 году на 9% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году, сообщает пресс-служба министерства.

По итогам 8 месяцев 2016 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2015 сократился на 9% и составил 22,7 млрд долл., При этом объем импорта товаров по сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,9% и составил 24,2 млрд долл.

Объясняется это тем, что Украина потеряла определенные рынки сбыта и производственные мощности для традиционного экспорта, конъюнктура мирового рынка также была неблагоприятной. В итоге, это привело к значительному сокращению отечественного экспорта. Основными причинами снижения экспорта Министерство экономики называет нестабильную политико-экономическую ситуацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также продолжение военной агрессии со стороны РФ. Значительную сырьевую направленность российского экспорта и отсутствие доступа к кредитным ресурсам, системные проблемы развития внешнеэкономической деятельности, таких как возмещение НДС, валютное, таможенное и налоговое регулирование. А также введением РФ эмбарго в отношении украинских продовольственных товаров.

В тоже время Министерстве отмечают, что в текущем году появились отдельные позитивные признаки в виде оживления спроса на некоторые товары украинского экспорта при одновременном продолжении роста производства промышленной продукции.

В структуре экспорта товаров за 8 месяцев текущего года наибольшую долю составила продукция АПК и пищевой промышленности (40,1%), продукция металлургии (23,9%) и машиностроение (12,0%), в то время как в структуре импорта товаров наибольшая доля приходится на продукцию машиностроения (29,2%), химической промышленности (23%), минеральные продукты (19,5%) и продукцию АПК и пищевой промышленности (10,3%).

Что касается импорта в Украину, то уменьшение объемов импортных поставок за 8 месяцев 2016 состоялось только по минеральным продуктам (на 42,2%, или на 3,4 млрд долл.). При этом, наблюдался рост объемов импортных поступлений продукции машиностроения (на 38,5%, или на 2 млрд долл.), Продукции химической промышленности (на 11,5%, или на 573, 8 млн, долл.), Продукции АПК и пищевой промышленности (на 11,0%, или на 248, 1 млн долл.), продукции металлургического комплекса (на 13,3%, или на 173,2 млн долл.), продукции легкой промышленности (на 11,4%, или на 133,2 млн долл.), древесины и бумаги (на 9,9%, или на 65,2 млн долл.) и различным промышленным товарам (на 7,1%, или на 58,0 млн долл.).

Напомним, что согласно данным статистики Государственного комитета статистики Украины, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами составило $ 1,465 млрд по итогам января-августа 2016 года. Экспорт за этот период составил $ 22,719 млрд, импорт - $ 24,184 млрд. Отметим, что по итогам 7 месяцев отрицательное сальдо составляло $ 947,4 млн.

Также, Национальный банк Украины ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2017 году с 3% до 2,5%, а в 2018 году — с 4% до 3,5%.