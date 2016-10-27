Германия за полгода экспортировала оружие на четыре миллиарда евро

Немецкое правительство уверяет, что оружие продают в правильные руки.

Германия в основном торгует стрелковым оружием cybersecurity.ru

Федеральное правительство Германии обнародовало данные об экспорте вооружений и военной техники в первом полугодии 2016 года. Согласно эти данным, объем экспорта за указанный период превысил 4 миллиарда евро, сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

"Общая сумма (экспорта вооружения) составила 4,03 млрд евро, в первом полугодии 2015 года показатель был 3,5 млрд долл", - проинформировал Зайберт.

Из этой суммы 42,5% всех поставок пошли в государства ЕС, НАТО и страны-партнеры, четвертая часть поручена от продажи военного фрегата в Алжир.

Стрелковое оружие, основным покупателем которого стала Франция, продали на 12,6 млн евро ( против 12,4 млн за первые 6 месяцев прошлого года). Согласно отчету, среди основных импортеров немецкого оружия и техники в первой половине 2016 года - Турция, Алжир, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея. Однако, в Саудовскую Аравию Германия не поставляет танки, стрелковое оружие, а продает вертолеты, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях, комплектующие к ним

Зайберт заверил, что правительство старается обеспечить, чтобы оружие попадало в правильные руки, это отвечает законным интересам самой ФРГ.

Ранее сообщалось, что Франция планирует в ближайшие 10 лет закупить в Германии 90 тысяч винтовок за 300 млн долларов.