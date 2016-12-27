Минэкономразвития прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на 3%

В этом году ВВП Украины вырастет на 1,5%. В следующем году темпы роста должны увеличиться в два раза.

Степан Кубив пообещал 3% роста Правительственный портал

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне 3%, сообщил министр Степан Кубив.

"Мы прогнозируем рост ВВП в следующем году в 3%. Мы говорим, что есть предварительные условия для такого роста, который я озвучиваю", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Также Кубив отметил, что экономический рост в 2016 году стимулировали сельское хозяйство и промышленное производство.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5%.

Напомним, что в первом полугодии 2016 году экономика Украины официально вышла из рецессии, которая длилась со второго полугодия 2012 года. В первом квартале 2016 года ВВП Украины вырос на 0,1%, во втором – на 1,4%, в третьем – на 2,0%.

В июне Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предусматривает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.