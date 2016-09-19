Минэкономики отменило решение по "Укртрансгазу"

В Кабмине состоялось совещание с участием посла США, представителей ЕБРР, Всемирного банка "Нафтогаза" и "Укртрансгаза".

Глава МЭРТ предложил передать Кабмину управление "Нафтогазом" utg.ua

В понедельник, 19 сентября, Министерство экономического развития и торговли отменило принятые ранее постановления о внесении изменений в устав НАК "Нафтогаз Украины" о переподчинении

Соответсвующее решение было принято МЭРТ после совещания в Кабинете министров при участии посла США Мари Йованович, представителей Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, "Нафтогаза" и "Укртрансгаза", сообщает пресс-служба правительства.

Участники совещания также приняли решение о создании рабочей группы по реформе корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз". В состав группы войдут представители госкомпаний, министерств и международных организаций, возглавит ее вице-премьер Владимир Кистион.

Вице-премьер – министр экономического развития Степан Кубив предложил передать руководство "Нафтогазом" Кабинету министров как коллегиальному органу. Участники совещания подтвердили заинтересованность в этом шаге.

О первых результатах деятельности рабочая группа отчитается на следующем совещании, проведение которого запланировано на следующей неделе.

Ранее ZN.UA со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Украины Петр Порошенко был вынужден лично вмешаться в ситуацию с "Укртрансгазом". Именно глава государства, находясь в США, распорядился как можно скорее разобраться с конфликтом, который поставил под вопрос получение Украиной кредита от Всемирного банка.

Напомним, что в конце прошлой недели стало известно о том, что МЭРТ без ведома руководства "Нафтогаза" внесло изменения в устав госхолдинга, перебрав управление "Укртрансгазом" и контроль над его госзакупками. Распоряжения (от 7 и 13 сентября) были подписаны министром Степаном Кубивым.

После разразившегося скандала Кубив вынужден был приостановить свои распоряжения. Свои действия министр пояснил тем, что это якобы необходимо для реформы "Нафтогаза" (его разделения на виды деятельности), а также "с целью нормализации расчетов" между НАКом и "Укртрансгазом".

Неожиданное и непрозрачное решение МЭРТ вызвало обеспокоенность на международном уровне - против него выступили Европейское Энергетическое сообщество, а также ЕБРР, один из ключевых инвесторов и кредиторов Украины.

В самом "Нафтогазе" также указали на риски в связи с этим решением: "Этот шаг, который был сделан Министерством экономики, полностью противоречит плану по разделению функций НАК и является крупным нарушением этого плана… Самое большое и самое страшное последствие, которое мы можем получить, это отказ Стокгольмского арбитража от рассмотрения по транзитному делу против "Газпрома", - заявил глава компании Андрей Коболев.

По информации НАК, такая смена устава поставила под угрозу заключение "Нафтогазом" кредитного соглашения по привлечению $ 500 млрн от Всемирного банка (ВБ), а также нарушает условия по кредитному соглашению с ЕБРР.

МЭРТ принадлежит 100% акций НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь "Нафтогаз" является 100%-ным собственником акций "Укртрансгаза".