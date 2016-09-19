Коболев посоветовал главе "Укртрансгаза" готовиться к написанию заявления на увольнение

Глава "Нафтогаза" допускает увольнение руководителя "Укртрансгаза" после ого, как компанию вернут в управление госхолдинга.

Президент "Укртрансгаза" Игорь Прокопив, скорее всего, будет уволен с должности после возврата НАК "Нафтогаз Украины" контроля над предприятием, сообщил глава госхолдинга Андрей Коболев.

"Сейчас в результате конфликта с Минэкономики мы пришли к неприятной ситуации, когда Прокопив больше не сможет занимать свою должность", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

"У нас есть наблюдательный совет. Этот вопрос наверняка будет вынесен на его комитет по этике, который оценит ситуацию и роль Прокопива. Я думаю, что после возврата "Укртрансгаза" в "Нафтогаз" ему придется написать заявление", - добавил Коболев.

По его словам, Прокопив за время работы в "Укртрансгазе" показал себя эффективным менеджером, но последние его действия главе "Нафтогаза" не ясны.

"Прокопив показал себя достаточно эффективным менеджером – мы с ним прошли две зимы. Он четко шел в фарватере наших решений – "левый" газ он не поднимал, платежи на проблемные компании не проводил. Но сейчас, когда "Нафтогаз" начал вводить превентивный контроль тендеров, у нас возникли проблемы, которые и вылились в конфликт. И я до сих пор не понимаю личную позицию Прокопива по поводу решения МЭРТ: после моего приезда из командировки, он мне ни разу не позвонил", - отметил глава НАК.

Сам Коболев подчеркнул, что ситуация с "Укртрансгазом" не заставит его самого написать заявление на увольнение.

Ранее МЭРТ, не уведомив руководство НАК, приказом №1478 от 7 сентября обновил устав компании, перебрав на себя функции по управлению ПАО "Укртрансгаз", тогда как ранее это входило в компетенцию правления "Нафтогаза". В частности, внесены дополнения в п. 48 устава НАК, которым полномочия общего собрания акционеров расширены правом смены правления и наблюдательного совета УТГ, внесением изменений в устав оператора ГТС, а также утверждением его финплана и инвестпрограммы.

Оба приказа подписаны первым вице-премьером – главой МЭРТ Степаном Кубивым.

По информации пресс-службы НАК, такая смена устава поставила под угрозу заключение "Нафтогазом" кредитного соглашения с привлечением Всемирного банка (ВБ) на сумму 0 млн и является нарушением условий по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и потенциальным дефолтом по задолженности, гарантированной государством. ЕБРР уже заявил свой протест против такого решения уже заявил.

В "Нафтогазе Украины" отмечают, что внезапное изменение подчинения "Укртрансгаза" никоим образом не направлено на выполнение Украиной обязательств Третьего энергетического пакета, а противоречит ему и закону Украины "О рынке природного газа".

МЭРТ уже приостановило свое решение о переподчинении "Укртрансгаза".