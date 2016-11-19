Миф о высокообразованной рабочей силе в Украине давно не соответствует действительности – мнение

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Учащиеся украинских вузов получают образование ради образования, а после выпуска – работают не по специальности.

Выпускники украинских вузов не могут найти работу по специальности Андрей Товстыженко, ZN.UA

Ситуация с качеством и релевантностью знанийукраинских средних и высших учебных заведений приобрела критический характер.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, широко распространенный миф о высокообразованной рабочей силе в Украине уже не соответствует действительности.

"Зачастую украинцы получают образование ради образования, часто работая не по специальности и занимаясь трудом, не требующим высокой квалификации. Более того, опросы подтверждают, что годы обучения в школах и высших учебных заведениях уже не воспринимаются украинцами как денежные инвестиции в их будущее. Как данность, как подарок родителей или государства, но не как финансовое вложение, которое в идеале должно принести такие же финансовые выгоды в будущем", – отмечает автор.

По ее словам, украинские инвестиции в образование и человеческий капитал не дают никакой экономической отдачи.

"Да, Украина в мировых лидерах по количеству взрослого населения, имеющего высшее образование. Но если в большинстве стран количество высокообразованных людей прямо влияет на рост ВВП, то в Украине эта связь отсутствует. То есть наши инвестиции в человеческий капитал в итоге не приносят ожидаемых результатов. Более того, даже сейчас мы зачастую "инвестируем" в специальности, которые окажутся непригодными уже в ближайшем будущем", – подчеркивает Самаева.

Данная проблема, по мнению автора, касается даже тех высокотехнологичных отраслей экономики, в которых украинские специалисты сумели зарекомендовать себя хорошо.

"Хваленые украинские IT-специалисты, массово экспортируемые в развитые страны, — это не более чем интеллектуальное сырье (такое же, как и другие наши экспортные статьи). Среди них практически нет высококлассных специалистов — архитекторов сложных систем, аналитиков, оптимизирующих процессы, менеджеров сложных проектов, подавляющее большинство украинских айтишников — инженеры низшего уровня (Junior QA engineer)", – отмечает она.

Самаева указывает, что для исправления ситуации систему образования необходимо реформировать коренным образом, сделав ставку на подготовку специалистов, востребованных в недалеком будущем.

Ранее ZN.UA писало, что расходы на финансирование высшего образования в Украине снизились с 3,5% ВВП в 2009 г. до 2,7% в 2014-м, и можно ожидать дальнейшего их падения до 2,3% ВВП в 2016-м.

Подробнее о проблемах украинской системы образования читайте в статье Юлии Самаевой "Девальвация человеческого капитала: диагнозы и рецепты" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".