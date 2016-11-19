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Миф о высокообразованной рабочей силе в Украине давно не соответствует действительности – мнение

19 ноября в 14:31

Учащиеся украинских вузов получают образование ради образования, а после выпуска – работают не по специальности.

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Выпускники украинских вузов не могут найти работу по специальности
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Ситуация с качеством и релевантностью знаний выпускников украинских средних и высших учебных заведений приобрела критический характер.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, широко распространенный миф о высокообразованной рабочей силе в Украине уже не соответствует действительности.

"Зачастую украинцы получают образование ради образования, часто работая не по специальности и занимаясь трудом, не требующим высокой квалификации. Более того, опросы подтверждают, что годы обучения в школах и высших учебных заведениях уже не воспринимаются украинцами как денежные инвестиции в их будущее. Как данность, как подарок родителей или государства, но не как финансовое вложение, которое в идеале должно принести такие же финансовые выгоды в будущем", – отмечает автор.

По ее словам, украинские инвестиции в образование и человеческий капитал не дают никакой экономической отдачи.

"Да, Украина в мировых лидерах по количеству взрослого населения, имеющего высшее образование. Но если в большинстве стран количество высокообразованных людей прямо влияет на рост ВВП, то в Украине эта связь отсутствует. То есть наши инвестиции в человеческий капитал в итоге не приносят ожидаемых результатов. Более того, даже сейчас мы зачастую "инвестируем" в специальности, которые окажутся непригодными уже в ближайшем будущем", – подчеркивает Самаева.

Данная проблема, по мнению автора, касается даже тех высокотехнологичных отраслей экономики, в которых украинские специалисты сумели зарекомендовать себя хорошо.

"Хваленые украинские IT-специалисты, массово экспортируемые в развитые страны, — это не более чем интеллектуальное сырье (такое же, как и другие наши экспортные статьи). Среди них практически нет высококлассных специалистов — архитекторов сложных систем, аналитиков, оптимизирующих процессы, менеджеров сложных проектов, подавляющее большинство украинских айтишников — инженеры низшего уровня (Junior QA engineer)", – отмечает она.

Самаева указывает, что для исправления ситуации систему образования необходимо реформировать коренным образом, сделав ставку на подготовку специалистов, востребованных в недалеком будущем.

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Ранее ZN.UA писало, что расходы на финансирование высшего образования в Украине снизились с 3,5% ВВП в 2009 г. до 2,7% в 2014-м, и можно ожидать дальнейшего их падения до 2,3% ВВП в 2016-м.

Подробнее о проблемах украинской системы образования читайте в статье Юлии Самаевой "Девальвация человеческого капитала: диагнозы и рецепты" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина образование ВВП
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4 комментария
  • Alex Kovalec Сегодня, 16:27
    Дмитрий Федорченко Сегодня, 14:48 «Самаева ничерта не смыслит в IT и приводит доводы от балды, но в общем с статьей я согласен.»
    В ИТ может и не смыслИТ , но вывод абсолютно соответствует истине . Наши ИТ - спеца листы это действительно 90% всего лишь "рабсила" в общей цепочке создания ИТ продукта.         Ответить Цитировать Пожаловаться
  • PoslanC Сегодня, 15:31 Парадоксальным образом, преодолев один из самых низких показателей компьютеризации страны в Европе в начале 90-х, украинцы превратились в разработчиков лучшего программного обеспечения в мире. Эксперты рынка говорят, что такой успех украинских программистов объясняется образованием — украинцы получают высококачественное образование, которое превращает их в специалистов широкого профиля, которые могут все. По официальной версии, Украина может стать новым мощным центром IТ-услуг в Европе, и уже в ближайшее время иметь годовой оборот в этой отрасли более 10-15 млрд долларов. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Степан Семенович Сегодня, 15:01 Абсолютно згоден, Самаева нічого не шарить в ІТ, це мабуть єдина галузь спеціалісти якої працють по спеціальності. Хоча згоден по вищій освіті вона давно застаріла, і дивлячись на скандали наприклад з дружиною Кирієнка і міністра який захищає комісію єдиним доказом мол як так ми ж професори ми не могли помилитись. і робота яка на 90% плагіат вважається докторскою роботою... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Дмитрий Федорченко Сегодня, 14:48 Самаева ничерта не смыслит в IT и приводит доводы от балды, но в общем с статьей я согласен. Ответить Цитировать
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