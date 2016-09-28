Топ Новости
<
>

Сотрудников Минобразования обязали использовать на работе только украинский язык

28 сентября в 13:36

Общаться с гражданами исключительно на украинском языке должны сотрудники министерства во всех регионах страны.

язык
Из Министерства образования удалили русский язык
ZN.UA
Министерство образования и науки Украины своим приказом обязало работников министерства использовать на работе исключительно государственный язык, сообщил заместитель министра Роман Греба.

"В ответ на нарекания относительно отдельных случаев общения на русском языке работниками Министерства образования и науки Украины во время исполнения служебных обязанностей – издали соответствующий приказ. Работники Министерства должны обязательно использовать государственный язык во время исполнения своих должностных обязанностей (ст. 8 ЗУ "О государственной службе")", - написал он на своей странице в Facebook.

В соответствии с приказом, который подписан заместителем министра, общаться с гражданами исключительно на украинском языке должны сотрудники министерства как в Киеве, так во всех регионах.

Читайте также: Большинство украинцев поддерживают "здоровый национализм"

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", проведенного в мае 2016 года, общаются в своих семьях преимущественно на русском языке 46% выпускников школ, преимущественно на русском – 28%, на двух языках, и на украинском, и на русском – 24%, а 2% – на других языках.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги язык министерство
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.83
EUR 28.98
Последние новости