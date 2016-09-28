Сотрудников Минобразования обязали использовать на работе только украинский язык

Общаться с гражданами исключительно на украинском языке должны сотрудники министерства во всех регионах страны.

Из Министерства образования удалили русский язык ZN.UA

Министерство образования и науки Украины своим приказом обязало работников министерства использовать на работе исключительно государственный язык , сообщил заместитель министра Роман Греба.

"В ответ на нарекания относительно отдельных случаев общения на русском языке работниками Министерства образования и науки Украины во время исполнения служебных обязанностей – издали соответствующий приказ. Работники Министерства должны обязательно использовать государственный язык во время исполнения своих должностных обязанностей (ст. 8 ЗУ "О государственной службе")", - написал он на своей странице в Facebook.

В соответствии с приказом, который подписан заместителем министра, общаться с гражданами исключительно на украинском языке должны сотрудники министерства как в Киеве, так во всех регионах.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", проведенного в мае 2016 года, общаются в своих семьях преимущественно на русском языке 46% выпускников школ, преимущественно на русском – 28%, на двух языках, и на украинском, и на русском – 24%, а 2% – на других языках.