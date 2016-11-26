Методика расчета стоимости тепла заставляет потребителей двукратно переплачивать за увеличение отопительного периода - эксперт

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Сверхвысокие счета за теплоэнергию, полученные украинцами в октябре, могут быть следствием ошибки в формуле расчета тарифа, утвержденной Кабмином.

Из-за "ошибки" в Методике расчета тарифа на отопление, коммунальные предприятия должны безосновательно получить миллиардные прибыли kievcity.gov.ua

Методика расчета стоимости централизованного отопления, утвержденная Кабмином, содержит ошибку, которая ведет к двойному учету продолжительности отопительного периода и заставляет граждан дважды платить за увеличение отопительного периода.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экономист Владимир Дейнега. По его словам, в октябре этого года данная "ошибка" привела к необоснованному начислению для граждан по всей Украине дополнительных 40–50% к общей сумме платежа за тепло.

Механизм действия ошибки автор демонстрирует, в частности, на примере ситуации с оплатой теплоснабжения за октябрь, сложившейся в Черновцах.

Так Стоимость отопления жилья, рассчитанная по утвержденной методике, зависит от температурных показателей и количества дней в месяце. Температура в городе опустилась ниже "нормы" в 8,7 градусов тепла, достигнув уровня 5,5 градусов, что повлекло за собой рост затрат тепла в (18-5,5)/(18-8,7)=1,344 раза при нормативной температурной норме для помещений в 18 градусов. В то же время, отапливать дома начали на шесть дней раньше, чем было предусмотрено нормативом, а значит отопительный период увеличился в (13+6)/13=1,4615 раза.

"С учетом этих параметров можем с точки зрения здравого смысла подсчитать стоимость тепла на отопление 1 кв. м в октябре. Таким образом, для черновчан стоимость отопления должна была бы равняться 22,61 грн/кв. м:(27,45/31*13)*1,344*1,4615 = 22,61 грн/кв. м, где: 27,45 — стоимость отопления 1 кв. м при полном месяце отопления и нормативной температуре; 31 — дней в октябре; 13 — отопительных дней в октябре по нормативу; соответственно (27,45/31*13) — нормативная стоимость отопления в октябре; 1,344 — коэффициент, учитывающий снижение нормативной температуры (раз); 1,4615 — коэффициент, учитывающий увеличение отопительного периода (раз)", – приводит свои расчеты Дейнега.

Тем не менее, автор указывает, что черновчане получили от коммунального предприятия "Черновцытеплокоммунэнерго" платежки с гораздо большим тарифом, а именно – 33,05 грн/кв. м. Происхождение этой цифры, по его словам, связанно именно с двукратным учетом увеличения отопительного периода: (27,45/31*13)*1,344*(1,4615)2 = 33,05 грн/кв. м.

По прикидкам Дейнеги, ничем не обоснованное повышение платы обеспечит тепловикам миллиардные прибыли.

"А теперь подсчитаем. За отопление квартиры в 50 кв. м ничем не обоснованное увеличение оплаты составляет 500 грн. На 5–7 миллионов таких квартир в Украине это дополнительно 2,5–3,5 млрд грн. Ни цена газа, ни температура, ни отопительный период здесь ни при чем. Это цена ошибки, заложенной в Методике. А поскольку большое количество граждан (более

5 млн домохозяйств) оформило субсидию, это значит, что миллиарды из бюджета будут необоснованно перечислены тепловикам. Может, поэтому и не находят ошибку в Методике ни проверяющие, ни тепловики?", – задается вопросом автор.

По словам Дейнеги, осуществившего подробный анализ методики расчета стоимости теплоэнергии, исправить ошибку совсем не сложно. Она заключается всего в одном ошибочном значении в ее основной формуле.

"Надеюсь, господин Гройсман не будет чистить мундир, а наберется смелости извиниться перед народом Украины и немедленно исправить ошибку в Методике, а также пересчитать несправедливые платежки за октябрь", – заключил он.

Смотрите подробную расшифровку утвержденной правительством методики по расчету стоимости отопления в статье Владимира Дейнеги "Финансовое мошенничество или "тепловая" ошибка Кабмина?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".