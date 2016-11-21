Киевские власти не нашли оснований для пересчета большинства платежек за тепло

Перерасчет будет сделан только по тем домам, где есть счетчики тепла, однако счета были выставлены исходя из расчетов по методике.

В Киеве пересчитают часть платежек за октябрь kievcity.gov.ua

Комиссия не нашла оснований для проведения пересчета по большинству платежек за тепло, выставленных ПАО "", сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.

"По поручению мера, мы комиссионно разобрали этот вопрос с привлечением специалистов НКРЭКУ и Минрегиона. Вывод таков, что "Киевэнерго" при начислении использовало методику, утвержденную постановлением №1037 согласно требованиям действующего законодательства. Нарушений мы там не нашли… оснований для пересчета в этой категории (по домам, в которых нет домовых счетчиков тепла и счета формируются расчетным методом) нет", - сказал он.

В свою очередь коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма сообщил, что пересчет будет произведен только по 654 домам, которые оборудованы домовыми счетчиками тепла, однако счета их жителям были выставлены исходя из расчетов по методике.

Напомним, что платежки "Киевэнерго" 16 ноября стали предметом обсуждения в правительстве. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил: "Когда кто-то пытается расшатать ситуацию и нагнать истерию, появляются платежки с удвоенными, утроенными цифрами, абсолютно нереальными, завышенными. Я бы просил, чтобы таких ошибок в отношении украинских граждан не было".