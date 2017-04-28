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Луценко сообщил о завершении перечисления 1,5 млрд долларов со счетов Януковича

28 апреля в 18:27

Операцию провели сотрудники государственного "Ощадбанка".

миллион долларов взятка
Генпрокурор отчитался о возвращении в бюджет "денег Януковича"
Юрий Луценко / Facebook
Перевод конфискованных 1,5 миллиарда долларов со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Перечисление конфискованных Генпрокуратурой у преступной группировки 1.5 млрд долларов завершено. Теперь дело за правительством и парламентом. Надо, чтобы еще в этом году украинские граждане почувствовали результат этих возвращенных от мафии средств", – написал глава ГПУ на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 28 апреля.

Операцию по перечислению средств провели сотрудники государственного "Ощадбанка".

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Напомним, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

В интервью изданию "Левый берег" глава "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более $ 1,150 млрд Януковича.

Ранее ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины. Речь идет о $ 1,5 млрд.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Луценко Ощадбанк суд Янукович конфискация
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