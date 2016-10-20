Литовская компания установит счетчики тепла в Украине

В течение 28 месяцев в Харькове должны установить тысячу счетчиков тепла.

Системы теплоснабжения в Украине физически и морально устарели AndreyPopov / Depositphotos

Литовская компания "Axis Industries" выиграла конкурс харьковских теплосетей на установку счетчиков теплоснабжения в Украине на сумму € 6,4 млн.

"Мы активны в Украине уже не первый год. Здесь, в отличие от Литвы, системы теплоснабжения физически и морально устарели, а процессы модернизации лишь начинаются", - отметил коммерческий директор "Axis Industries" Вайдас Якубавичюс.

Якубавичус добавил, что в течение 28 месяцев компания установит в Харькове тысячу счетчиков тепла.

Он также отметил, что компания в ближайшее время надеется договориться о монтаже и поставке 220 индивидуальных пунктов поставки теплоэнергии (ИТП) в Виннице.

Компания "Axis Industries" занимается реализацией промышленных и энергетических проектов, принадлежит литовскому концерну "Icor".

Ранее сообщалось, что во вторник, 18 октября Верховная Рада приняла за основу проект закона "О коммерческом учете коммунальных услуг".

Как писала в своей статье для ZN.UA Наталья Вареник, счетчик тепла может быть установлен отдельно для каждой квартиры. При этом возможно дополнительно установить локальный контроллер, регулирующий подачу тепла, в комплекте с регулирующими электронными головками на каждом радиаторе в квартире. Такая организация учета и контроля позволяет точно учитывать буквально каждую полученную калорию тепла и не платить за "среднюю температуру по больнице".

Детальнее читайте в статье Натальи Вареник "Лето-2016: одеваем дома в "шубы" в выпуске "Зеркало недели. Украина".