Курс гривни на межбанке упал на 15 копеек

К окончанию торгов котировки составили 25,78-25,82 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,78-25,82 грн/доллар.
НБУ аукцион в этот день не проводил.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 25,7512 грн/доллар с 25, 6304 грн/доллар 1 в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 202,74 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 158,72 млн долларов.
9 ноября заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что ситуация, которая сложилась на внешних рынках в связи с результатами выборов в США, может иметь ограниченное краткосрочное влияние на состояние украинского валютного рынка.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,