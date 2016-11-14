Топ Новости
<
>

Курс гривни на межбанке упал на 15 копеек

14 ноября в 19:50

К окончанию торгов котировки составили 25,78-25,82 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

Доллар курс_4
Доллар продолжает расти
Flickr/Pictures of Money
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 14 ноября, снизился до 25,80 грн/доллар с 25,65 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,78-25,82 грн/доллар.

НБУ аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 25,7512 грн/доллар с 25, 6304 грн/доллар 1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 202,74 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 158,72 млн долларов.

Читайте также: НБУ улучшил прогноз резервов на конец 2016 года до $ 17,5 млрд

9 ноября заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что ситуация, которая сложилась на внешних рынках в связи с результатами выборов в США, может иметь ограниченное краткосрочное влияние на состояние украинского валютного рынка.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги рынок валюта гривна Нацбанк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.63
EUR 27.95
Последние новости