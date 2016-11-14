Курс гривни на межбанке упал на 15 копеек

К окончанию торгов котировки составили 25,78-25,82 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

Доллар продолжает расти Flickr/Pictures of Money

Курс гривни нав понедельник, 14 ноября, снизился до 25,80 грн/доллар с 25,65 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,78-25,82 грн/доллар.

НБУ аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 25,7512 грн/доллар с 25, 6304 грн/доллар 1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 202,74 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 158,72 млн долларов.

9 ноября заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что ситуация, которая сложилась на внешних рынках в связи с результатами выборов в США, может иметь ограниченное краткосрочное влияние на состояние украинского валютного рынка.