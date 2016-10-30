Эксперт назвал главные шаги для НБУ для ускорения экономического роста в 2017-2018 гг

В частности, Александр Савченко предлагает отказаться от политики монетарного сужение и прекратить практику форсированного банкротства коммерческих банков.

Эксперт рассказал, как НБУ может ускорить рост украинской экономики Нацбанк Украины / Flickr

В современных условиях во всем мире именно центральные банки являются главными государственными институтами, ответственными за экономический рост. Правильная политика НБУ уже через месяц может привести к положительным изменениям в экономике. Правильные решения правительства дают результаты минимум через год.Об этом пишет Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса, в своей статье для ZN.UA

Он предложил ряд первоочередных "очень простых и оперативных действия НБУ" для ускорения экономического роста в 2017-2018 гг.:



1. Отказаться от политики монетарного сужения



2. Уменьшить учетную ставку.



3. Снять все административные ограничения по операциям с валютой.



4. Разрешить банкам кредитовать в валюте не только экспорт, но и импорт.



5. Прекратить практику форсированного банкротства коммерческих банков.



6. Прекратить дискредитацию малых и средних коммерческих банков.



7. Увеличить сумму застрахованных депозитов до 300 тыс. грн.



8. Создать прозрачный рынок проблемных активов с возможностью их секьюритизации.



Ради экономического роста в 10% и более Александр Савченко предлагает осуществить еще более сложные институциональные изменения:



1. Создать Банк развития для финансирования инфраструктурных проектов, долгосрочного кредитования приоритетных отраслей производства и проектов малого и среднего бизнеса через кредитные линии украинским коммерческим банкам.



2. Создать Корпорацию по страхованию и поддержке экспорта на базе Укрэксимбанка.



3. Основать Новую фондовую биржу со 100-процентным государственным капиталом под полным патронатом, например, Варшавской или Франкфуртской фондовой биржи, которая реально сможет привлечь капитал для украинских компаний



Напомним, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики Украины в следующие два года. По мнению НБУ, ВВП Украины вырастет до 2,5% в 2017 году, в 2018 году до 3,5% годовых. При этом погноз роста ВВП Украины в текущем 2016 году сохранен на прежнем уровне 1,1%.



Подробнее о нынешней ситуации с банковской сферой читайте в статье Александра Савченко "Банки, мошенники, кризиса, кредиты..." в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".