Курс гривни на межбанке укрепился до 27,55 грн/доллар

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,5-27,6 грн/доллар.

Гривня на межбанке укрепилась на 15 копеек valphoto / Depositphotos

Курс гривни наукрепился до 27,55 грн/доллар с 27,7 грн/доллар.

Как сообщают диллеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,5 -27,6 грн/доллар.

Нацбанк Украины на аукционе в понедельник продал $ 38,7 млн по курсу до 27,7 грн/доллар, что удовлетворило 73,4% заявленного спроса. На аукцион были поданы заявки на $ 52,7 млн по курсу от 27,35 грн/доллар до 27,7505 грн/доллар. Цена отсечения была установлена на уровне 27,7 грн/доллар, средневзвешенный курс аукциона составил 27,718 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,7215 грн/доллар с 27,6692 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $ 201,66 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $ 301,22 млн.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.