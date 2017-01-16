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Порошенко на новогодние праздники заработал на депозитах 729 тысяч гривень

16 января в 19:39

Все банковские взносы президента размещены в его собственном банке. 

Порошенко рождество
Сайт президента Украины
Во время новогодних праздников президент Украины Петр Порошенко получил доход в виде процентов по банковскому вкладу на общую сумму 729 185 гривен, Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций должностных государственных лиц. 

Согласно декларации за 2015 год, которая была внесена в Единый государственный реестр 30 октября 2016, у Порошенко есть три банковских вклада - 540,4 тыс. гривень, 26,3 миллионов долларов и 14,3 тыс. евро. Все три депозита размещены в "Международном инвестиционном банке", мажоритарным владельцем которого на официальном сайте Национального банка Украины указанные Порошенко Петр Алексеевич и Кононенко Игорь Витальевич, передает Радіо Свобода. 

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С 1 января по 31 марта 2017 пройдет "вторая волна" е-декларирования. Все публичные служащие должны внести данные об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за отчетный 2016 год. За невнесение электронной декларации или указание ложной информации действующим законодательством Украины предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По материалам: Радіо Свобода
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