Порошенко на новогодние праздники заработал на депозитах 729 тысяч гривень

Все банковские взносы президента размещены в его собственном банке.

Сайт президента Украины

Во время новогодних праздников президент Украины Петр Порошенко получил доход в виде процентов по банковскому вкладу на общую сумму 729 185 гривен, Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций должностных государственных лиц.

Согласно декларации за 2015 год, которая была внесена в Единый государственный реестр 30 октября 2016, у Порошенко есть три банковских вклада - 540,4 тыс. гривень, 26,3 миллионов долларов и 14,3 тыс. евро. Все три депозита размещены в "Международном инвестиционном банке", мажоритарным владельцем которого на официальном сайте Национального банка Украины указанные Порошенко Петр Алексеевич и Кононенко Игорь Витальевич, передает Радіо Свобода.

С 1 января по 31 марта 2017 пройдет "вторая волна" е-декларирования. Все публичные служащие должны внести данные об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за отчетный 2016 год. За невнесение электронной декларации или указание ложной информации действующим законодательством Украины предусмотрена административная и уголовная ответственность.