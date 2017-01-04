Курс гривни на межбанке укрепился до 26,85 грн/доллар

Несмотря повышение курса гривни утром, с полудня он немного снизился.
По состоянию на 12:35 курс установился на уровне 26,75-26,85 гривни за доллар. К этому времени средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,75-26,85 гривни;
Евро - 27,89-27,99 гривни;
Российский рубль - 0,4379-0,4401 гривни.
С полудня наметилась тенденция к снижению курса гривни относительно рубля, доллара и евро. Так, состоянием на 14:20 курс снизился до уровня:
Доллар США - 26,55 – 26, 67 гривни;
Евро - 27,68 - 27,80 гривни;
Российский рубль - 0, 4366 - 0,4388 гривни.
В Национальном банке Украины заявили, что девальвационное давление на курс гривни не связано с переходом ПАО КБ "Приватбанк" в государственную собственность.
"В целом фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни нет – рыночные факторы сейчас являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - сказал замглавы НБУ Олег Чурий.Экономическая правда , Finance.ua ,