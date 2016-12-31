Компания Ярославского заявила о желании взять ОПЗ в аренду

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Специалисты компании уже готовят официальное обращение к ФГИ

ОПЗ могут арендовать после Нового года opz.odessa.net

Группа DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского заинтересована в аренде Одесского припортового завода (ОПЗ), который ранее намеревалась купить , говорится в заявлении DCH.

"Учитывая, что, по информации ПАО "Одесский припортовый завод", руководство предприятия совместно с Фондом госимущества Украины (ФГИУ) ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного имущественного комплекса на длительный период, группа DCH подтверждает свою заинтересованность в данном активе", - заявляют в компании, отмечаея, что специалисты компании уже готовят официальное обращение к ФГИ.

При этом DCH ссылается на успешный опыт управления черкасским "Азотом", который принадлежал группе несколько лет назад.

Ранее компания Ярославского отказалась от участия в приватизации ОПЗ, сославшись на неполную информацию ФГИ о финансовом состоянии предприятия.

30 декабря стало известно, что ОПЗ временно прекращает работу. Менеджмент завода ищет компании, заинтересованные в аренде целостного комплекса предприятия на длительный период. При этом накануне Кабмин решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года. Одесский припортовый завод за прошлую неделю нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн. По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд грн. С момента принятия Кабмином решения о возложении на НАК специальных обязательств по поставке ОПЗ газа завод перечислил госхолдингу всего 5 млн грн.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов). Послушавшись зарубежных кредиторов, в частности МВФ и ЕБРР, правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза, до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн) и продлило срок приватизации завода.

Дальше - конкурс по приватизации ОПЗ не состоялся из-за отсутствия заявок компаний, ранее проявлявших интерес к покупке предприятия. 7 декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что неудачный повторный конкурс по продаже Одесского припортового завода продемонстрировал неспособность руководства Фонда госимущества управлять государственным имуществом. "Я бы поувольнял всех, кто управляет Фондом госимущества Украины. Если бы это были мои полномочия, все были бы уже уволены", - заявил Гройсман.