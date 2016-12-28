Комиссия по международной торговле одобрила антидемпинговые пошлины на российские удобрения

Введение антидемпинговых пошлин на поставки российских удобрений в Украину может быть отложено до принятия необходимого закона.

Российские удобрения обложат пошлиной Коммерсантъ

Междведомственная комиссия по международной торговле одобрила введение антидемпинговых пошлин в отношении российских экспортеров удобрений, которые являются основными поставщиками этой химической продукции в Украину.

В Минстерстве экономического развития Украины пришли к выводу, что "при импорте некоторых видов азотных удобрений из РФ, имеют место факты демпинга. Выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украину осуществляется по демпинговым ценам причиняет вред отечественным производителям химических удобрений, а также несет угрозу продовольственной безопасности Украины", сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

При этом сообщается, что Россия является основным поставщиком удобрений в Украину, на поставки из России приходится 80-90% от общего объема импорта. В связи с этим, учитывая тот факт, что основными потребителями российских удобрений являются сельхозпроизводители, МЕРТ видит необходимость диверсификации поставок удобрений в Украину, в частности за счет расширения их географии на такие страны как Китай, страны Ближнего Востока, США и другие.

Поэтому, как сообщили в министерстве, "в ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат амония, карбамид, КАС)", - сообщили в МЕРТ.

Поэтому до одобрения парламентом введение в действие антидемпинговых пошлин в отношении российских поставщиков может быть временно отложено.

Ранее сообщалось, что окончательная антидемпинговая пошлина, которую рекомендует ввести МЭРТ, составляет: для группы компаний "ЕвроХим" +18,78%; для ОАО "Куйбышевазот" +0%; для других российских экспортеров +31,84%.

Напомним, Международная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) начала расследование по импорту минудобрений из России в июне 2015 г. на основании жалобы химпредприятий Черкасский "Азот", "Северодонецкое объединение "Азот" и "Концерн "Стирол", которые входят в группу Ostchem Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось ранее, назначенная в 2015 г. замминистра МЭРТ и торговый представитель Украины Наталья Микольская еще в 2014 г. по жалобе компаний Фирташа представляла их интересы и тогда добилась введения антидемпинговых пошлин на аммиачную селитру. Теперь она уже как чиновник с правом голоса входит в состав МКМТ, которая принимает решение о введении новых ограничений на импорт удобрений из РФ.

Против нового ограничения импорта азотных удобрений путем введения пошлин выступили украинские аграрии. Они также потребовали провести антимонопольное расследование против украинских производителей в связи с тем, что внутренние цены на удобрения выше экспортных. В свою очередь Антимопольный комитет уже проводит антимонопольное расследование на рынке аммиачной селитры по жалобе Полтавского ГОКа.