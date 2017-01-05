Коболев заявил о причастности многих политиков к "схемам Онищенко"

Имена бенефициаров "газовых схем" глава "Нафтогаза" называть не стал.
В интервью "5 каналу", которое демонстрировалось вечером в среду, 4 января, Коболев напомнил, что Онищенко не был автором "схемы", созданной еще в 2005 году, поэтому называть их его именем не совсем корректно.
"Схема была построена на одном простом элементе - разнице в цене. Государственная компания могла продавать газ по 30 долларов за кубометр, а частная - тот же газ, который шел в ту же трубу из той же скважины - по 500. Старые скважины госкомпании передавали в так называемую совместную деятельность и частная компания получает право продавать газ по 500 долларов. Эту практику широко использовали с 2010 до 2014 года на биржах Сергея Курченко - когда компания выходила на биржу, и там по какой-то причине продавала газ не по рыночной цене, а по 50 или 100 долларов - и отдавала "Укргаздобыче" небольшую часть прибыли, а разница между 100 и 500 - оставалась в карманах частных бизнесменов", – поянил глава "Нафтогаза".
Коболев заверил, что балагодаря действиям следственных органов и менеджмента "Нафтогаза" большиснтво "схем" удалось ликвидировать.
"Одно большое совместное предприятие до сих пор остается, оно имеет отношение к Онищенко, и сейчас мы работаем в судебном направлении, и в направлении работы с правоохранителями, чтобы так же прекратить и его работу", – добавил руководитель "Нафтогаза".
Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.
В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.
Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.
Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".5 канал