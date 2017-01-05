Коболев заявил о причастности многих политиков к "схемам Онищенко"

Имена бенефициаров "газовых схем" глава "Нафтогаза" называть не стал.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что "схемам Онищенко" уже больше 10 лет скриншот видео "5 канала"

Выгодополучателями от действия "газовых схем", за которые против народного депутатаоткрыли уголовное производство, были многие украинские политики, заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

В интервью "5 каналу", которое демонстрировалось вечером в среду, 4 января, Коболев напомнил, что Онищенко не был автором "схемы", созданной еще в 2005 году, поэтому называть их его именем не совсем корректно.

"Схема была построена на одном простом элементе - разнице в цене. Государственная компания могла продавать газ по 30 долларов за кубометр, а частная - тот же газ, который шел в ту же трубу из той же скважины - по 500. Старые скважины госкомпании передавали в так называемую совместную деятельность и частная компания получает право продавать газ по 500 долларов. Эту практику широко использовали с 2010 до 2014 года на биржах Сергея Курченко - когда компания выходила на биржу, и там по какой-то причине продавала газ не по рыночной цене, а по 50 или 100 долларов - и отдавала "Укргаздобыче" небольшую часть прибыли, а разница между 100 и 500 - оставалась в карманах частных бизнесменов", – поянил глава "Нафтогаза".

Коболев заверил, что балагодаря действиям следственных органов и менеджмента "Нафтогаза" большиснтво "схем" удалось ликвидировать.

"Одно большое совместное предприятие до сих пор остается, оно имеет отношение к Онищенко, и сейчас мы работаем в судебном направлении, и в направлении работы с правоохранителями, чтобы так же прекратить и его работу", – добавил руководитель "Нафтогаза".

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".