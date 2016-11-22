В НАБУ заявили о резком росте прибылей "Укргаздобычи" после ликвидации "схем" Онищенко

Прибыль компании за полгода превысила 162 миллиона гривень.

С лета "Укргаздобыча" заработала в пять больше чем за три года сотрудничества с фирмами Онищенко ugv.com.ua

Прибыль ПАО "Укргаздобыча" после ликвидации "газовой схемы" составила 162 миллиона 332 тысячи гривень. Таким образом, менее чем за полгода госкомпания получила в пять раз больше прибыли, чем за почти три года сотрудничества с фирмами, подконтрольными народному депутату, говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро, опубликованном вечером во вторник, 22 ноября.

В НАБУ уточнили, что после разрыва договоров "Укргаздобычи" с фирмами Онищенко ООО "Недра Геоцентр", ООО "Фирма "ХАС" и ООО "Природные ресурсы +", на счет госкомпании начали поступать деньги.

Почти трехлетнее сотрудничество этих структур с "Укргаздобычей" обеспечило ей всего 25 милионов 158 тысяч гривень прибыли.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. Как сообщалось, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.

Напомним, 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки, лидером которой считают депутата Александра Онищенко. По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков. В марте НАБУ проводило обыск в "депутатской приемной" Онищенко. Обыск был связан с делом о реализации газа "Укргаздобычи".

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".