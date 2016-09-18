Коболев объяснил, зачем украинскую ГТС разделяют на два отдельных бизнеса - транспортировку газа и его хранение

Глава НАКа рассказал об "исторически накопленных проблемах", связанных с исками украинских олигархов.

Коболев говорит, что при разделении ориентировались на опыт Европы utg.ua

Риски, связанные с судебными процессами вокруг подземных хранилищ газа, будут дисконтировать стоимость оператора ГТС, если эти активы не разделить, заявил в интервью ZN.UA глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев."Мы нанимали не одну крупную международную компанию. Этот проект доказал, что хранение и транспортировка газа — это отдельные бизнесы. По многим причинам. Например, с точки зрения регулирования, бизнес хранения газа кардинально отличается от транспортного. В данный момент бизнес хранения в Европе не является высокорентабельным. И из-за развития газопроводов, и из-за изменения ситуации с поставками газа, и с появлением большого объема LNG этот бизнес потерял часть своей привлекательности. Поэтому общая рекомендация и статистика компаний из Европы показывает, что этим бизнесам финансово более целесообразно быть отдельными", - отметил он.

По словам Коболева, любой западный партнер, рассматривая вход в украинскую ГТС, понимает, что транспорт газа в стране является прибыльной, а хранение — убыточным."Если это смешивать, это будет уменьшать потенциальную привлекательность бизнеса по транспорту", - отметил он."Но у нас есть и другая особенность в нашей ситуации. Есть исторически накопленные проблемы. С тем же Коломойским, с его требованиями и выигранными судами по газу, это проблемы с группой Фирташа, там, где суды мы выиграли, но, тем не менее, люди там все равно стараются чего-то добиться. Это риски, связанные с ПХГ. Вот в этом общем торте с газотранспортным оператором любой западный инвестор будет существенно дисконтировать стоимость нового предприятия, если понимать, что к нему придут Коломойский и Фирташ с требованием отдать какой-то газ", - объяснил глава НАК "Нафтогаз"."Если Украине нужен качественный инвестиционный продукт, который заинтересует западных партнеров, за который будут готовы платить деньги, то не надо смешивать качественный актив и проблемный актив. А наша "подземка" — это проблемный актив как с точки зрения сложной истории, так и с точки зрения экономических перспектив. Поэтому мы настаиваем на юридическом разделении активов", - заявил Коболев.По его словам, речь не идет о физическом разделении.

"Понятно, что это все равно будут те же трубы, и все останется точно так же. Так это было и в странах Европы. Конечно же, подземные хранилища подсоединены к системе. Конечно же, можно брать газ и закачивать газ. Просто есть понятные правила, есть разные финансовые центры, есть разная финансовая отчетность, разное регулирование и, соответственно, есть разные подходы к управлению", - отметил Коболев.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли внесло изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины",забрав на себя все функции по управлению "Укртрансгазом" и ГТС.

Полное интервью Аллы Еременко с Андреем Коболевым читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".