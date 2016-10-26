Кабмин утвердил проекты поправок в таможенный и налоговый кодексы

Документ передадут на рассмотрение Верховной Рады.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил законопроект о внесении поправок в Бюджетный, Таможенный и Налоговый кодексы.

"Уменьшаются возможности для коррупции в системе налогообложения, а также упрощается ведение бизнеса и процедур для бизнеса в части администрирования налогов", - пояснил основную направленность предложенных изменения министр финансов Александр Данилюк в среду, 26 октября.

Накануне на заседании Национального совета реформ при президенте был одобрен подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает сокращение полномочий ГФС, введение единого реестра по возмещению НДС, пересмотр системы электронного администрирования НДС и ликвидацию налоговой милиции.

По словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, сегодня его должен окончательно утвердить Кабмин, после чего документ будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Она также сообщила, что Нацсовет реформ поддержал введение налога на выведенный капитал с 2018 года.

Также, накауне премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, правительство готовит реформу таможни, которая может начать работу уже с 1 января 2017 года.