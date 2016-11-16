Кабмин решил приватизировать "Укрспирт"

Госпредприятиям будет запрещено производить спирт с 1 января 2018.



Украинский спирт уйдет в частные руки rbc.ua

Правительство в ходе заседания в среду, 16 ноября, утвердило законопроект о приватизации госпредприятия " Укрспирт ".

"Мы предлагаем выделить две группы госпредприятий в спиртовой отрасли и предложить все спиртзаводы, которые есть сегодня в отрасли, одновременно к приватизации" – сообщил министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовый на заседании Кабмина.

Также министр отметил наличие прогрессирующего теневого производства спирта в стране. Изношенность производственных фондов, по его словам, повышает себестоимость производства легального спирта на 20-30% по сравнению со странами ЕС.

"В первую группу на приватизацию войдут предприятия, к которым есть интерес со стороны водочных компаний, они будут иметь право производить пищевой спирт до конца 2022 года в пределах установленной производственной мощности. Во вторую группу будут включены все остальные предприятия, которые смогут производить технический спирт. Мы ожидаем, что эти заводы будут перепрофилированы на производство биоэтанола или будут использоваться в качестве производственных площадок для других видов деятельности" – добавил он.

Перед началом приватизации правительством будут утверждены мощности действующих спиртзаводов. Позже Фонд госимущества выставит их на публичные торги.

Совокупная мощность производящих пищевой спирт заводов, составит порядка 19 млн – это оценочная мощность внутреннего потребления и экспорта спирта.

"С 1 января 2018 года мы предлагаем запретить госпредприятиям производить спирт" – добавил Кутовый.

Законопроект предусматривает полную либерализацию экспорта спирта и оптовой торговли им. Право на импорт пищевого спирта будет закреплено за уполномоченными Кабмином госпредприятиями, если возникнет такая необходимость. Полная либерализация спиртовой отрасли запланирована на 1 января 2023 года. Производство пищевого спирта станет доступно любым субъектам частной формы собственности без ограничения объемов производства.

Объем бюджетных поступлений от приватизации спиртзаводов достигнет уровня 5-6 млрд гривен, считают в Кабмине. А доля теневого производства уменьшится с 45 до 12% уже на 4 год с момента имплементации закона.

На сегодняшний день Украина является одной из двух стран мира с сохраняющейся госмонополией на производство пищевого спирта.

Напомним, коньячные заводы с 1 января 2017 года обязали выпускать продукцию с минимальным содержанием отечественного спирта 15%.