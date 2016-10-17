Суд арестовал бывшего главного бухгалтера "Укрспирта"

Бывшему чиновнику инкриминируется растрата более 750 млн грн госсредств по предварительному сговору с группой лиц, а также уклонение от уплаты 175 млн грн налогов.

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главного бухгалтера государственного "Укрспирта" (в 2012-2014 годах) Романа Волощука, определив ему при этом в качестве альтернативы залог в размере около 4,1 млн грн, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник, работая главным бухгалтером ГП "Укрспирт", по предварительному сговору с другими должностными лицами растратил средства государственного предприятия на общую сумму более 750 млн грн и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к непоступлению в государственный бюджет средств в размере более 175 млн грн", - говорится в сообщении, обнародованном Генпрокуратурой Украины в понедельник.

Подозреваемый скрывался от органов предварительного расследования, в связи с чем находился в розыске. Однако он 14 октября был задержан.

В ведомстве напомнили, что Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению

Досудебное расследование осуществляется Государственной фискальной службой Украины (ГФС) относительно преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Следствие полагает, что Волощук по предварительному сговору с руководителем "Укрспирта" Хартом перечислил денежные средства в сумме 750 млн грн на счета фиктивных предприятий, которые не совершали поставки продукции. Кроме того, задержанный подозревается в уклонении от уплаты налогов путем безосновательного формирования налогового кредита от ООО "Атлас групп", имеющего признаки фиктивности, на сумму 175 млн грн.