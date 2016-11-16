Кабмин перераспределил 8,2 млн гривень субвенций между местными бюджетами

Чиновники перенаправили средства на другие объекты и мероприятия в рамках программы социально-экономического развития территорий.

Заседание Кабинета министров Украины рассматривает вопрос изменений в постановлении №395 Facebook/Sviatoslav Pashchuk

Кабмин внес изменения в постановление №395 от 24 июня 2016 года, касающееся субвенций местным бюджетам для осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий. Данное решение приняли на заседании правительства в среду, 16 ноября, сообщает "РБК-Укарина".

"Проектом акта правительства предлагается внести изменения в постановление 395 ... с целью распределения между местными бюджетами и отдельными объектами 8,2 млн гривень дополнительной субвенции, а также приведение названий отдельных объектов, будет финансироваться в 2016 году за счет субвенции из государственного бюджета" - сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Ранее Кабинет Министров Украины постановлением №755 от 26 октября 2016 года выделило из госбюджета 502 млн гривен субвенций, о чем сообщалось в сообщении на сайте Кабмина. Там же уточнялся список объектов и мероприятий, на которые будут потрачены эти деньги.

Законопроект о государственном бюджете на 2017 год Верховная Рада Украины рассмотрит на следующей пленарной неделе, 6-9 декабря.