Рада рекомендовала Кабмину усилить борьбу с преступностью

В Украине сложилась угрожающая ситуация, связанная с высоким уровнем преступности, утверждают депутаты.

Рада недовольна новой полицией. Депутаты говорят, что граждане стали слишком много воровать Верховная Рада

приняла обращение к Кабинету министров и органам местного самоуправления относительно контроля за состоянием правопорядка в государстве. Постановление №5198 поддержали 258 народных депутатов.

Рада рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о состоянии правопорядка и борьбы с преступностью в государстве и результаты реформы Национальной полиции, после чего проинформировать парламент о принятых решениях.

Состояние борьбы с преступностью также должно быть рассмотрено в регионах Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Украине сложилась угрожающая ситуация, связанная с высоким уровнем преступности в государстве. В течение 8 месяцев 2016 Украине зарегистрировано 410 тыс. уголовных преступлений, что на 25% больше, чем за такой же период прошлого года. Прослеживается тенденция к увеличению корыстных преступлений, связанных с хищением имущества граждан, которые составляют 70% от всех уголовных правонарушений. В частности, в текущем году количество краж выросло на 38%, на 40% увеличилось количество грабежей, на 30% - разбойных нападений. Количество совершение преступлений в общественных местах выросло на 55%, на 16% увеличилось количество угонов транспортных средств автомобилей.

"Кроме того, в последнее время в Украине произошел целый ряд резонансных преступлений, которые показали низкий уровень профессиональной подготовки полицейских и неэффективной деятельности Национальной полиции Украины относительно предотвращения и противодействия преступности в целом", - говорится в пояснительной записке.

В сентябре Хатия Деканоидзе, которая тогда возгавляла Национальную полицию, сообщила, что преступность выросла на 23%. "Проблема в том, что наш народ беднеет", - заявила Деканоидзе на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. По ее мнению, надлежащее законодательное обеспечение и финансирование – главные составляющие успешной работы украинских полицейских.