Кабмин одобрил оплату ЖКХ-услуг в рассрочку для граждан без субсидий

При получении платежки можно будет оплатить только половину суммы, остальную часть - на протяжении сентября-апреля следующего года.

Оплачивать счета за коммунальные услуги можно будет не сразу Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров Украины 19 октября принял решение о внедрении возможности оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги на протяжении нескольких месяцев.

Новация будет распостранятся только на тех граждан, которые не получают жилищные субсидии.

Действовать она будет на платежи в отопительный период, с октября по март.

Для того, чтобы получить рассрочку, нужно будет обратиться с заявлением.

В месяц обращения необходимо будет оплатить 50% счета, остальную часть - равномерно на протяжении апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона, пояснил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Жилищные субсидии уже оформили 5,5 млн украинских семей, однако это не предел. Количество таких людей будет расти дальше - наибольший наплыв желающих получить субсидию ожидается в середине ноября, когда граждане получат первые счета за отопление.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Института общественно-экономических исследований Оксана Короткевич отмечает, что в Украине нет цивилизованного механизма субсидирования, а действующие модели - это просто раздача бюджетных средств.

В свою очередь ZN.UA в статье "Сквозняк на полсотни миллиардов" писало о том, что люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - пишет в статье автор Юлия Самаева.