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Кабмин одобрил оплату ЖКХ-услуг в рассрочку для граждан без субсидий

19 октября в 14:28

При получении платежки можно будет оплатить только половину суммы, остальную часть - на протяжении сентября-апреля следующего года.

тарифы ЖКХ субсидия
Оплачивать счета за коммунальные услуги можно будет не сразу
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров Украины 19 октября принял решение о внедрении возможности оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги на протяжении нескольких месяцев.

Новация будет распостранятся только на тех граждан, которые не получают жилищные субсидии.

Действовать она будет на платежи в отопительный период, с октября по март.

Для того, чтобы получить рассрочку, нужно будет обратиться с заявлением.

В месяц обращения необходимо будет оплатить 50% счета, остальную часть - равномерно на протяжении апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона, пояснил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

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Жилищные субсидии уже оформили 5,5 млн украинских семей, однако это не предел. Количество таких людей будет расти дальше - наибольший наплыв желающих получить субсидию ожидается в середине ноября, когда граждане получат первые счета за отопление.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Института общественно-экономических исследований Оксана Короткевич отмечает, что в Украине нет цивилизованного механизма субсидирования, а действующие модели - это просто раздача бюджетных средств.

В свою очередь ZN.UA в статье "Сквозняк на полсотни миллиардов" писало о том, что люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - пишет в статье автор Юлия Самаева.

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Тэги оплата отопление субсидии рассрочка
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