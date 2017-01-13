Кабмин нашел способ снизить стоимость отопления для населения

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам Парцхаладзе, с новой нормой мы можно ежегодно экономить около 150 млн кубических метров газа.

В Минрегионе нашли способ снизить стоимость отопления для населения на 15% AndreyPopov / Depositphotos

Внедрение новой редакции ДБН "Тепловая изоляция зданий" будет способствовать 15%-экономии в счетах за теплоснабжение, что позволит экономить для страны около одно миллиарда гривень в год, заявил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Благодаря принятию этой нормы услуги, на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд! Для энергонезависимости нашей страны – это большой шаг", - цитирует Парцхаладзе пресс-служба Кабинета министров.

Он отметил, что в основу новго ДБН заложена комплексная оценка зданий, где нормируются расходы энергии не только на отопление дома, а на потребление энергии в целом - отопление, охлаждение, вентиляцию и горячее водоснабжение.

"С новой нормой мы сможем ежегодно экономить около 150 млн кубических метров газа. Для новостроек экономия энергии увеличится на 30%, а при реконструкции домов, построенных по советским нормам - в 2,5-3 раза", - добавил Парцхаладзе.

Напомним, что в Украине с началом отопительного сезона примерно в два раза повысились тарифы на отопление. По данным опроса компании Research & Branding Group около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги. При этом 47% заявили, что не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. А 7% жителей Украины полностью уверены, что смогут оплатить коммунальные предстоящей зимой.