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В домах без счетчиков за отопление будут платить по средним показателям домов со счетчиками

30 ноября в 11:31

Пока счетчики тепла установлены не во всех домах, у граждан возникают вопросы. Правительство пытается решить проблему.

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Правительство установит новую форму социально-тепловой справедливости
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Оплата за отопление в домах без счетчиков будет осуществляться по средним показателям домов со счетчиками, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня примем решение следующее: для всех городов начислять оплату за тепло по счетчику для всех. Если в домах нет счетчика, то, пожалуйста, – есть (дома) со счетчиками, берите среднее по этим счетчикам на квадратный метр и начисляйте в тех домах, где нет счетчика", – сказал он, открывая заседание правительства.

Гройсман добавил: "Это будет означать, что средние начисления будут абсолютно объективными".

Премьер поставил задачу на текущий отопительный сезон "максимально смонтировать приборы учета во всех домах".

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Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в Украине фактически провалена программа установки общедомовых счетчиков тепловой энергии, и обвинил в этом местные власти и предприятия теплоэнергетики. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги счет тепло отопление
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