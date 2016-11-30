В домах без счетчиков за отопление будут платить по средним показателям домов со счетчиками

Пока счетчики тепла установлены не во всех домах, у граждан возникают вопросы. Правительство пытается решить проблему.

Правительство установит новую форму социально-тепловой справедливости Андрей Товстыженко, ZN.UA

в домах без счетчиков будет осуществляться по средним показателям домов со счетчиками, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня примем решение следующее: для всех городов начислять оплату за тепло по счетчику для всех. Если в домах нет счетчика, то, пожалуйста, – есть (дома) со счетчиками, берите среднее по этим счетчикам на квадратный метр и начисляйте в тех домах, где нет счетчика", – сказал он, открывая заседание правительства.

Гройсман добавил: "Это будет означать, что средние начисления будут абсолютно объективными".

Премьер поставил задачу на текущий отопительный сезон "максимально смонтировать приборы учета во всех домах".

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в Украине фактически провалена программа установки общедомовых счетчиков тепловой энергии, и обвинил в этом местные власти и предприятия теплоэнергетики.